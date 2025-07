«Rote Rosen»-Star Sebastian Deyle hat sich verlobt

Sebastian Deyle (47) hat sich verlobt. Wie der Schauspieler auf seinem Instagram–Account mitteilt, hat er seiner Partnerin Pia einen Antrag gemacht. «Sie hat ‹Ja› gesagt», heisst es in einem Beitrag, der das Paar auf mehreren Bildern am Encinitas Beach in San Diego, Kalifornien, zeigt. Unter dem Post steht zudem das Wort «blessed», also «gesegnet».