«Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» gehen in eine lange Sommerpause

«Rote Rosen» (täglich von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr) verabschiedet sich ab 17. Juni für neun Wochen. Am 19. August soll es dann mit neuen Episoden weitergehen. «Sturm der Liebe» (täglich von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr) wird bereits ab 21. Mai in die Sommerpause geschickt. Die neuen Folgen rund um den Fürstenhof sollen dann ebenfalls am 19. August starten. Sportfans bekommen zu der Zeit unter anderem vom 29. Juni bis zum 21. Juli die Tour de France (ab 14:10 Uhr live) zu sehen. Vom 12. bis 18. August folgt die Tour de France Femmes, zudem warten die Olympischen Sommerspiele, die vom 26. Juli bis 11. August in Paris stattfinden.