«Rote Rosen»: Zwei Frauen, ein Schicksal

Dann passiert das Unfassbare: In der Arztpraxis läuft etwas schief. Nicht Lou wird schwanger, sondern Jess – mit Daniels Kind. Ein ärztlicher Fehler, der nun zwei Frauen verbindet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine kämpft um den Erhalt ihrer Ehe, die andere muss lernen, ihre Lebenspläne loszulassen und einem ungeplanten Glück eine Chance zu geben...