Roter Kussmund und mehr: So gelingt das perfekte Weihnachts-Make-up

Roter Kussmund an Heiligabend

An Heiligabend glitzern die Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern. Lichterketten und Kerzenschein tauchen alles in ein gemütliches Licht. Besonders schön zur Geltung kommt in diesen Momenten ein sinnlicher Kussmund in leuchtendem Rot. Jennifer Lopez (54) zeigt den perfekten Red–Lips–Look in einem aktuellen Video auf ihrem Instagram–Kanal. Sie setzt ihre Lippen mit einem matten roten Lippenstift in Szene, ein glänzendes Finish bekommen die Lippen mithilfe von etwas durchsichtigem Gloss. Der Rest des Make–ups übt sich in schlichter Zurückhaltung. Ein glamouröser Make–up–Look für einen magischen Abend!