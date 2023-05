Hauptdarstellerin Alicia Vikander (34) war in ihrem zart apricotfarbenen, mit silbernen Pailletten verzierten Kleid von Louis Vuitton am Sonntag der Star auf dem roten Teppich beim 76. Filmfestival von Cannes. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Michael Fassbender (46) kam sie an die berühmte Croisette des südfranzösischen Badeortes, um die Premiere ihres neuen Films «Firebrand» zu feiern.