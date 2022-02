Roter Teppich und Gala: Trotz Corona gute Stimmung auf der Berlinale

«Ich finde die Entscheidung super, dass die Berlinale stattfindet. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen in die gesamte Kulturbranche», sagte Schauspieler Ulrich Matthes (62) dem Sender. Er sei aber auch ehrlich und fühle sich nicht so überschwänglich wie in den Jahren zuvor. «Endlich» sei wieder Berlinale, meinte auch Kollege Clemens Schick (49). Jella Haase (29) bestätigte, dass sie zwar wegen Omikron überlegt habe, ob sie kommen wolle. Sie sei nun aber «absolut glücklich», vor Ort zu sein.