Rowan Atkinson: «Mr. Bean» feiert seinen 70. Geburtstag

Mit markantem «Gummigesicht» zum Weltstar

Dass dem so ist, hat viel mit Atkinsons Gesicht zu tun – und der spektakulär komischen Mimik, die es mit nur wenigen Muskelbewegungen hervorzubringen imstande ist. Geschult an grossen Vorbildern der Stummfilm–Ära wie Buster Keaton (1895–1966) oder Charlie Chaplin (1889–1977), setzte der ausdrucksstarke Komiker in seiner zwischen 1990 und 1995 produzierten Kultserie «Mr. Bean» vor allem auf Gestik und Mimik. In seiner britischen Heimat brachte ihm dies recht bald den Spitznamen «Rubber Face (»Gummigesicht") ein.