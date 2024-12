Rowan Atkinsons Netflix-Serie bekommt eine zweite Staffel

Hinter «Man vs. Baby» steckt dasselbe Team wie hinter dem Vorgänger. Rowan Atkinson fungiert neben seiner Hauptrolle wieder neben Will Davies und Chris Clark als Produzent. Netflix bezeichnet das Projekt als Vierteiler. «Man vs. Bee» kam in neun Kapiteln in einer Länge zwischen zehn und 20 Minuten daher. Einen Starttermin gibt es noch nicht.