Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys: Wen feuern sie bei der EM an?

Release–Shows in der «Heimat»

«Kult» präsentiert die Band in den kommenden Wochen auf verschiedene Weise. Am 3. Juni wird es zum einen in Dolby Atmos Qualität im Münchner Mathäser Filmpalast erklingen. «Wenn wir schon ein Album in den Abbey Road Studios und in den Trixx Studios in Berlin über ein Jahr lang hinweg hochqualitativ aufnehmen, dann ist doch ein wunderschöner Gala–Abend sehr passend, an dem wir mit unseren Fans das Album wirklich einmal in höchster Qualität geniessen können», sagt Zanti. Zum anderen gibt die Band am 7. und 8. Juni zwei Release–Shows in Italien, an einem Ort, den der Gitarrist als «standesgemäss und einer Italo–Schlager–Kult–Release–Show würdig» bezeichnet. Dass die Konzerte in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff bei Meran innerhalb weniger Sekunden ausverkauft waren, habe die Band, trotz Kultstatus, «doch verblüfft», sagt Roy Bianco. «Das ist auf jeden Fall eine Vorschusstreue, die uns immer wieder überrascht von unseren Fans.»



Im Herbst geht es für die Musiker dann in die grossen Hallen, unter anderem sind Shows in der Münchner Olympiahalle oder in der edel optics Arena in Hamburg geplant. Was gehört zu einer perfekten R. B. & D. A. B.–Show? «Unsere Konzerte sind eine 50/50–Veranstaltung. Wenn das Publikum gut performt, dann können wir auch performen», sagt Roy Bianco. «Wenn das Publikum exzeptionell performt, dann tun wir das auch. Es ist eine Formvollendung, wenn beides in Symbiose tritt. Und das ist uns das Wichtigste, dass wir alle gemeinsam einen wunderschönen Moment erzeugen, der unvergesslich bleibt.»



Bei den Konzerten der Band gilt zudem die Devise «Unterhaltung mit Haltung», die sich die Musiker auch von anderen Schlagerkünstlern wünschen. «Es gibt immer wieder Leute, die Haltung zeigen, etwa eine Helene Fischer, die sich dann auch mal klar gegen rechts positioniert, was extrem wichtig ist», sagt Roy Bianco. «Die Schlagermusik, gerade weil sie gesellschaftlich sehr zugänglich ist, muss noch mehr versuchen, an den richtigen Stellen eine Haltung zu beziehen und zu sagen, dass manche Dinge einfach nicht gehen. Man darf sich nicht verstecken hinter Plattitüden oder dem Genre selbst, was vielleicht niederschwelliger ist und das gar nicht so einfordert. Aber es ist wichtig, vor allem auch als grosser Künstler oder grosse Künstlerin, seiner Verantwortung in der Gesellschaft ein Stück weit gerecht zu werden.»



Auch auf der musikalischen Ebene wollen sie dem Schlager wieder «mehr Würde verleihen», sagt Zanti. «Wir sehen uns in der Tradition echter Musiker, handgemachter Musik. Das ist etwas, was im Schlager speziell seit den 80er, 90er Jahren etwas verloren gegangen ist, dass Musik eigentlich nur noch elektronisch erzeugt wird, aus der sogenannten Dose kommt. Und da sehen wir uns eher als Traditionalisten auf diesem Feld.» Bei R. B. & D. A. B. sei alles «handgemacht und live, ob beim Album oder bei Konzerten. Das ist uns sehr wichtig, dass wir da eher die Rockband sind als die Schlagergruppe.» Mit Genrespezifikationen nehme es die Band dann auch nicht so genau, «sondern stehen eher hinter dem Begriff des Italo–Schlagers als Überbegriff für alles Dagewesene von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys», fügt der Gitarrist an. «Es ist ein weites Feld der Möglichkeiten, da gab es schon die eine oder andere Rockhymne von uns, da ist auch mal eine Samba, ein Ausblick nach Brasilien, dabei. Dann auch mal wieder der eine oder andere ganz klassische Schlager der 50er Jahre.»