Royal Ascot: Prinz William springt für König Charles ein

Schon am Premierentag (18. Juni) des prestigeträchtigen Pferderennens Royal Ascot stand laut britischen Medien fest, dass König Charles (75) nicht am zweiten Tag der Veranstaltung teilnehmen wird. Wer stattdessen an der Seite von Königin Camilla (76) bei der traditionellen Kutschenprozession sitzt, wurde zwar nicht im Vorfeld kommuniziert – es liess sich allerdings mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate vermuten.