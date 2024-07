Royal-Experten: Versöhnung mit Harry liegt in König Charles' Händen

Lange Zeit galt der in die USA ausgewanderte Prinz Harry (39) als Hauptverantwortlicher für das zerrüttete Verhältnis zu seiner royalen Restfamilie in Grossbritannien. Nach der Ausstrahlung der am Donnerstagabend (25. Juli) gezeigten ITV–Dokumentation «Tabloids on Trial» sehen einige Royal–Experten in einem möglichen Versöhnungsprozess den Ball nun aber vor allem auf der Seite seines Vaters König Charles III. (75).