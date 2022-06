Royal-Expertin: «Das Comeback der Queen macht Hoffnung»

Glauben Sie wirklich, dass Harry und Meghan sich zurückhalten werden?

Melchior: Ich glaube ja, denn England ist kein Heimspiel mehr für die beiden. Harry und Meghan haben ihre Unterstützer im Königreich verloren. In Amerika können sie sich mehr erlauben als in England. Die Eigenvermarktung in Amerika auf Kosten der Monarchie in Grossbritannien kommt in der Heimat nicht gut an. Berechtigt ist allerdings die Sorge, die das Königshaus umtreibt, dass sie weiterhin die Familiengeschichte für eigene Zwecke nutzen. Harry ist bereit, über Familieninterna zu plaudern, wie man es eigentlich von Mitgliedern der britischen Königsfamilie nicht kennt und wünscht. Das hat das Paar in den Fernsehinterviews, die sie in den letzten zwei Jahren gegeben haben, ja schon gezeigt.