Royal-Expertin Julia Melchior: «Königin Silvia bricht Tabus»

Hat Silvia in diesen Anfangszeiten Gegenwind bekommen oder wurde sie eher belächelt?

Melchior: Wegen der Schreibmaschine, die sie für sich angefordert hat, wurde sie in der Tat belächelt. Die älteren Herren fragten sich, wofür die Königin denn eine Schreibmaschine braucht. Aber sie war es halt gewohnt, die Dinge selbst anzupacken. Die Königin schreibt auch heute noch viele E–Mails selbst, was König Charles beispielsweise nicht tut. Charles zieht immer noch Füller und Papier vor – was ja auch sehr schön ist, aber schneller und professioneller kommuniziert man auch bei Hofe digital. Königin Silvia hat auch ihre Erfahrung aus vielen Berufsjahren ins Königshaus mit eingebracht. Sie ist stets involviert in die Planung und Organisation von grossen Ereignissen am Hof wie den Hochzeiten ihrer Kinder oder Banketten und Staatbesuchen. Als ehemalige Eventmanagerin, wenn man es so nennen will, versteht sie was davon und macht das auch gerne.