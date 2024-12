Royal Family: Auch den Jüngsten hat die Fussballleidenschaft gepackt

In Sandringham soll er im Villa–Trikot gespielt haben

Thronfolger William ist schon lange ein bekennender Fan von Aston Villa, einem englischen Profifussballverein aus dem Birminghamer Vorort Aston. Auch sein ältester Sohn Prinz George (11) hat sich der Fangemeinde längst angeschlossen. Laut «Hello!» wurde nun auch Prinz Louis in einem Trikot des Vereins gesichtet, als er mit seiner Mutter Kate ein paar Runden während des Weihnachtsaufenthaltes in Sandringham kickte. Die beiden jungen Prinzen mögen nicht nur professionellen Fussball, sondern spielen auch für lokale Mannschaften, «wobei man Prinz William und Kate oft am Spielfeldrand anfeuern sieht», wie das britische Medium schrieb.