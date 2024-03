Royal Family: Ihr Osterfest wird dieses Jahr anders sein

2023 begleitete auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (64) mit seinen Töchtern Eugenie (34) und Beatrice (35) die Familie zum Ostergottesdienst. Bei der Gedenkfeier für König Konstantin von Griechenland (1940–2023) in Windsor am 27. Februar sorgte der Bruder des Königs für Aufsehen, da er die Familie lachend anführte. Seine Ex–Frau Sarah Ferguson (64) war im vergangenen Jahr nicht bei der Osterfeier dabei – allerdings ist die Herzogin von York in den vergangenen Monaten an der Seite ihres Ex–Mannes erneut ins Rampenlicht gerückt. So war sie beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham dabei und begleitete Prinz Andrew auch zum Gedenkgottesdienst für König Konstantin. Ob die Yorks zum Ostergottesdienst am Sonntag kommen werden, bleibt abzuwarten.