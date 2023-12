Royal Family: Koch enthüllt «langweiliges» Weihnachtsessen

Die Royals lieben Truthahn mit Gemüse–Beilagen

Während in Deutschland viele Menschen auf Würstchen mit Kartoffelsalat oder den etwas aufwendigeren Gänsebraten setzen, kommen in Grossbritannien an Weihnachten oft Truthähne auf den Tisch. So auch bei der bekanntesten Familie des Landes, die Weihnachten in Sandringham verbringt. Das hat Darren McGrady (61) nun im «OK!–Magazine» ausgeplaudert.