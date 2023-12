Royal Family: So lustig geht es Weihnachten auf Sandringham zu

In diesem Jahr stehen einige Neuerungen an. Es ist das erste Weihnachtsfest nach der Krönung von König Charles III. (75). Der Monarch hält aber wie schon seine Mutter an einer Familienfeier in Sandringham fest und hat dieses Mal sogar die Kinder und Enkelkinder seiner Gemahlin Camilla (76) dazu eingeladen. Deshalb muss die Familie ihr Festessen vermutlich vom Speise– in den grösseren Ballsaal verlegen. An liebgewonnenen Traditionen werden die Royals aber wohl auch in grösserer Runde festhalten – und nach der Trauerzeit im vergangenen Jahr wieder so richtig geniessen.