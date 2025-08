Royal Family verabschiedet Tyrone in den Ruhestand

Zusammen mit fünf weiteren Pferden zog er auch König Charles (76) und Königin Camilla (78) am Krönungstag 2023 in der goldenen Staatskutsche, wie ein anderes Foto im Post zeigt. Tyrone war demnach in der «near wheel position» angespannt. Das bezeichnet bei einem Kutschgespann, die Position des Pferdes, das sich auf der dem Kutscher gegenüberliegenden Seite am Wagenrad befindet. Dieses Pferd ist direkt am Rad platziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung und dem Manövrieren der schweren Staatswagen.