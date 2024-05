Royal Opera House: König Charles ist zurück auf der grossen Bühne

Der britische Monarch hatte Anfang Februar öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Nähere Informationen über die Art der Erkrankung gibt es nicht. Öffentliche Termine nahm Charles für mehrere Wochen nicht wahr, arbeitete aber ansonsten weiter. Ende April gab der Palast dann die Rückkehr des Monarchen in die Öffentlichkeit bekannt. In einem Statement hiess es Medienberichten zufolge, die Behandlung Seiner Majestät werde fortgesetzt, «aber die Ärzte sind mit den bisher erzielten Fortschritten so zufrieden, dass der König nun in der Lage ist, eine Reihe von Aufgaben in der Öffentlichkeit wieder aufzunehmen».