Royal-Rassist entlarvt? Verkauf von Buch «Endgame» in Holland gestoppt

Neben dem Rassismus–Skandal geht es in «Endgame», das am 28. November erschienen ist, um den vermeintlichen Machtkampf zwischen König Charles III. und Prinz William (41), aber auch um Williams Zwist mit Bruder Harry. Auch das «frostige» Verhältnis von Kate (41) und Meghan wird in dem Buch thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Beziehung von Charles zu seinem in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew (63). Vor allem Charles kommt in «Endgame» nicht besonders gut weg.