Royal Run: Komplette dänische Königsfamilie im Lauffieber

Es ist sein erster Royal Run als König: Frederik X. von Dänemark (55) nahm am 20. Mai beim jährlichen Fitnesslauf erst in Fredericia, dann in Aarhus, Dänemark, teil. Die Veranstaltung fand erstmals anlässlich seines 50. Geburtstages im Mai des Jahres 2018 statt. Seither nehmen Mitglieder der königlichen Familie am königlichen Lauf teil. Am heutigen Pfingstmontag waren sogar fast alle am Start.