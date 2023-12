Royal sortiert Geschenke: Prinz Louis hilft dem Weihnachtsmann

Prinz Louis sorgt für Lacher

Prinz Louis ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten für gute Laune zu sorgen. Auch bei seinem jüngsten Termin hatte der Nachwuchs–Royal wieder die Lacher auf seiner Seite: Er begleitete seine Eltern und Geschwister am Freitagabend (8. Dezember) zum alljährlichen Weihnachtskonzert der Royals in die Londoner Westminster Abbey und spielte seiner Schwester dort einen kleinen Streich. Beim Verlassen der Kirche beugte sich Louis zu Charlotte rüber und blies frech die Kerze, die sie in der Hand hielt, aus.