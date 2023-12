Royal Variety Performance: Kate und William lachen Tränen

Prinz William lacht Tränen

In «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», so der volle Titel des Buchs, geht es unter anderem auch um einen vermeintlichen Machtkampf zwischen König Charles III. (75) und seinem Sohn William sowie das vorgeblich unterkühlte Verhältnis von Kate und Meghan. Bei der Royal Variety Performance war von alldem nichts zu spüren. William und Kate amüsierten sich sichtlich über den Eröffnungsmonolog von Gastgeber Bradley Walsh (63). Der aus «The Chase», das britische Original der beliebten Quizsendung «Gefragt – Gejagt», bekannte Moderator beklagte sich unter anderem scherzhaft darüber, vom Königshaus noch nicht mit einem Orden ausgezeichnet worden zu sein.