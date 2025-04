Royale Eishockeyfans: Prinzessin Estelle mit Papa und Onkel im Stadion

Königlicher Besuch auf der Tribüne: Die schwedische Prinzessin Estelle (13) hat gemeinsam mit ihrem Vater Prinz Daniel (51) und ihrem Onkel Chris O'Neill (50), dem Ehemann von Prinzessin Madeleine (42), ein Eishockey–Spiel im Hovet–Stadion in Stockholm besucht. Die drei wurden am Mittwochabend beim Spiel der schwedischen Eishockeyliga «HockeyAllsvenskan» zwischen AIK aus Solna und dem Stockholmer Verein Djurgårdens IF gesichtet, wie das schwedische Nachrichtenportal «Aftonbladet» berichtet.