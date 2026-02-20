Royale Enthüllungen: William wollte Andrew schon vor Jahren verbannen

Meghan sprach in dem Beitrag über ihre Schwierigkeiten, das Muttersein mit der intensiven Medienaufmerksamkeit unter einen Hut zu bringen. Ihr Erstgeborener Archie (6) war wenige Monate vor der Reise zur Welt gekommen. Meghan erklärte, dass nicht viele Menschen nach ihrem Befinden gefragt hätten. Russell Myers behauptet nun in seinem Buch, dass William seine Freundschaft mit ITV–Star Tom Bradby (59) beendete, weil er sich wegen der Ausstrahlung der Dokumentation «verraten» fühlte. Bradby hatte das Interview mit Harry und Meghan in Afrika geführt.