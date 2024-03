Royale Foto-Panne: Kann der Palast Prinzessin Kates Fauxpas einfangen?

Auch in der britischen Zeitung «The Times» meldete sich ein Insider zu Wort, dem zufolge sich Kate «schrecklich» fühle. Sie habe versucht, «es so gut wie möglich zu machen» und «bei der Bearbeitung des Bildes an ihre eigenen Kinder gedacht». Sie habe versucht, dass George (10), Charlotte (8) und Louis (5) so gut wie möglich aussehen. Und die «Daily Mail» zitierte königliche Quellen, nach denen Kate nur «geringfügige Anpassungen» an den Bildern vorgenommen habe. Die Zeitung wartete zudem mit einigen Details zur Fotoentstehung auf: William habe das Bild am Freitag «in einem 40–Minuten–Fenster» aufgenommen, womit es also ein aktuelles Bild sei. Mitarbeiter im Kensington Palace hätten Wochen damit verbracht, ein Foto zu planen, um Gerüchte über Kates Gesundheitszustand nach ihrer Bauchoperation im Januar zu zerstreuen. Kate und William selbst hätten sich für einen «informellen Familienschnappschuss» starkgemacht.