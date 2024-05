Royale Geburtstagsüberraschung: König Frederik ehrt Königin Mary

Am Wochenende liess sich König Frederik X. von Dänemark (56) anlässlich seines Geburtstages auf dem Schlossbalkon in Kopenhagen umgeben von seiner Familie von der Bevölkerung feiern und hochleben. An seinem grossen Ehrentag machte er jedoch nicht sich selbst, sondern seiner Ehefrau, Königin Mary (52), ein besonderes Geschenk. Wie der dänische Königspalast auf Instagram mitteilt, hat König Frederik seiner Partnerin das Grosskreuz des Dannebrog–Ordens verliehen. «Zur Feier seines Geburtstages hat Seine Majestät, der König, heute seiner Frau, Ihrer Majestät, der Königin, das Grosskommandantenkreuz des Dannebrog–Ordens verliehen», heisst es im Kommentar zum Post.