Royale Hochzeit: DJ Idris Elba verrät Musikwunsch von Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (40) hat auf ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (37) am 19. Mai 2018 einen besonderen Musikwunsch gehabt. Der DJ der Hochzeitsfeier, Hollywood-Star Idris Elba (49), hat diesen in der «BBC Radio 1Xtra's Rap Show» verraten. Demnach habe die ehemalige Schauspielerin an ihrem besonderen Tag nach «Still D.R.E» von Dr. Dre (57) gefragt.