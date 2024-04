Royale Scheidung: Griechisches Prinzenpaar zieht Schlussstrich

Die Entscheidung sei «mit grosser Sorgfalt und gegenseitigem Respekt» getroffen worden und spiegle die Tiefe der gegenseitigen Wertschätzung wider. Auch in Zukunft soll das Miteinander von Respekt und Verständnis geprägt sein. Man wolle die Beziehung in eine «starke Freundschaft» übergehen lassen. Beide werden weiterhin in Griechenland leben und dort ihr neues Leben getrennt voneinander aufbauen. Griechenland sei ein Ort, den beide Heimat nennen würden.