Royale Sommerferien auf Balmoral: Prinzessin Kate soll dabei sein

Im Januar musste sich die Prinzessin einer nicht näher beschriebenen Operation im Bauch–Raum unterziehen. Danach sei eine Krebs–Erkrankung festgestellt worden, wie Kate im März in einem Video bekannt gegeben hatte. Seitdem wurde sie nur zweimal in der Öffentlichkeit gesehen. Sie nahm im Juni an der Geburtstagsparade «Trooping the Colour» für den König teil, im Juli überreichte sie die Trophäe beim Wimbledon–Tennisturnier. Die meiste Zeit verbrachte sie während ihrer Genesung in ihrem Familienhaus in Windsor, Adelaide Cottage, und ihrem Ferienhaus Anmer Hall in Norfolk.