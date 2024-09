Royale Vorlieben gelüftet: So speisen Charles und Camilla am liebsten

So essen Königin Camilla und König Charles

Anlässlich der Veröffentlichung von «Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III» beschreibt er die Ernährungsvorlieben des britischen Königspaares in einem Artikel für die «Daily Mail». Laut Parker–Bowles ernähren sich Charles und Camilla «einfach, gesund und bewusst saisonal». Ihre Mahlzeiten werden demnach vom königlichen Küchenchef Mark Flanagan zubereitet, der sie auch von Anwesen zu Anwesen begleite.