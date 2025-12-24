Royale Weihnachtskarte: Prinzessin Amalia steht im Mittelpunkt

2022 hatte Amalia der Niederlande ihr Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft begonnen. Ursprünglich zog sie dafür nach Amsterdam, wo sie in einer Studenten–WG lebte, bevor sie in den Palast zurückkehrte. Nach dem Abschluss hat sie ihr zweites Bachelor–Studium in niederländischem Recht begonnen. Neben ihrem Jurastudium in Amsterdam hat die niederländische Kronprinzessin im Herbst eine militärische Ausbildung als Matrosin und Soldatin begonnen.