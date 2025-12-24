Royale Weihnachtskarte: Prinzessin Amalia steht im Mittelpunkt

Nicht nur die norwegischen oder die britischen Vertreter, auch die niederländischen Royals haben Weihnachtspost verschickt. Bei Instagram veröffentlichte das Königshaus am Dienstag die Karte und das Familienbild, das die weihnachtlichen Grüsse komplettierte.
Abschlussfeier mit familiärer Unterstützung
«Ein gesegnetes Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches 2026», wünschen König Willem–Alexander (58), Königin Máxima (54) und ihre drei Töchter. Das Foto zeigt Prinzessin Amalia (22) mit ihren Eltern und mit ihren jüngeren Schwestern Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) an einem besonderen Tag. Das Familienfoto entstand bei der Abschlussfeier von Amalia an der Universität Amsterdam.
Im Juli hatte sie dort das Ende ihres Bachelor–Studiums mit einem Absolventenhut auf dem Kopf gefeiert. Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus zu dem Zeitpunkt ebenfalls ein Foto, auf dem Amalia mit dem schwarzen Hut stolz in die Kamera lächelte.
2022 hatte Amalia der Niederlande ihr Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft begonnen. Ursprünglich zog sie dafür nach Amsterdam, wo sie in einer Studenten–WG lebte, bevor sie in den Palast zurückkehrte. Nach dem Abschluss hat sie ihr zweites Bachelor–Studium in niederländischem Recht begonnen. Neben ihrem Jurastudium in Amsterdam hat die niederländische Kronprinzessin im Herbst eine militärische Ausbildung als Matrosin und Soldatin begonnen.