Royaler Glanz auf der Buchmesse: Mette-Marit eröffnet Stand in Leipzig

Literaturliebe als königliche Mission

Der Besuch der Kronprinzessin unterstreicht die Bedeutung der literarischen Tradition in Norwegen. «Du skal skrive ditt eget liv», zu Deutsch «du sollst dein eigenes Leben (auf)schreiben», lautete bereits vor 130 Jahren das erste Gebot der Kristiania–Bohème, die sich die Künstlerszene der norwegischen Hauptstadt Oslo Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Diese Maxime scheint bis heute in der norwegischen Literaturszene lebendig zu sein, wie die Leipziger Buchmesse in ihrer Ankündigung mitteilt.