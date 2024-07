Royaler Streit um Prinz Williams Hubschrauber-Trips?

Wie der Buchautor und Royal–Experte Robert Jobson (60) in seinem am 1. August erscheinenden Werk «Catherine, the Princess of Wales: The Biography» berichtet, war schon Williams Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022) wenig begeistert von der Vorstellung, dass ihr Enkel als Pilot das Leben seiner Frau Kate (42) und seinen Kindern in den Händen hält. Nach Angaben des Magazins «InStyle» berichtet Jobson in einem in der «Daily Mail» erschienenen Auszug der Biografie zudem davon, dass auch König Charles (75) hinsichtlich dieser royalen Familien–Helikopterflüge grösste Bauchschmerzen hat.