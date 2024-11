Royales Arschgeweih? Prinz Harry bekommt Invictus-Games-Tattoo

«Niemand will deinen Arsch sehen, Harry!»

Schliesslich scheinen sich die beiden auf einen Kompromiss zu einigen: Jelly Roll tritt bei den kommenden Invictus Games auf, dafür darf er Prinz Harry eine Tätowierung stechen. «Ich hatte an meinen unteren Rücken oder meinen Arsch gedacht», gibt Harry prompt seinen Wunschbereich für die Tattoo–Premiere auf seinem Körper an. Doch das kommt Jelly Roll nicht in die Tüte: «Niemand will deinen Arsch sehen, Harry!» Für ihn kommt nur der Hals des Briten in Frage. «Lass mich einfach machen», beschwichtigt er den Sohn von König Charles (76), der sich mit seinem Schicksal inzwischen abgefunden zu haben scheint.