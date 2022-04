Royales Kochbuch zum Platinjubiläum der Queen

Würstchen-Rolle aus Botswana als Appetitmacher

Die Rezepte haben die britischen Botschaftsmitarbeiter in den Commonwealth-Staaten gesammelt. Durch die Spezialitäten hätten sie das jeweilige Land besser kennengelernt, heisst es via Instagram. Als Appetitmacher auf das Buch zeigte das Clarence House via Instagram das Rezept einer Würstchen-Rolle aus Gaborone, der Hauptstadt des afrikanischen Commonwealth-Staates Botswana.