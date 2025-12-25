Royals begeistern beim Weihnachtsspaziergang

Beatrice und Eugenie feiern mit den Royals

Die Fans der Royals durften sich auch über den Anblick zweier Nichten des Königs freuen, bei denen es ungewiss war, ob sie sich zeigen würden: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) sind zu dem Familientreffen erschienen. Ihre Eltern dagegen sind nicht willkommen. Andrew Mountbatten–Windsor (65) und seine Ex–Frau Sarah Ferguson (66) stehen wegen ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) nicht mehr auf der Gästeliste für das royale Weihnachtsfest.