Royals in Rente: So geniessen Margrethe, Beatrix und Sofia ihr Leben

Margrethe lebt sich kreativ aus

Erst am 14. Januar hatte Margrethe II. den Thron an ihren Sohn Frederik (55) übergeben. Schon kurze Zeit später war sie aber zurück in der Rolle der Regentin – wenn auch nur vorübergehend. König Frederik X. war mit seiner Frau Mary (52) und den vier Kindern, Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) sowie den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13), im Urlaub. Das Königshaus bestätigte laut «B.T.» am 10. Februar, dass Margrethe in dieser Zeit als Regentin fungiere, da der König und der Kronprinz während der Winterferien ausser Landes sind.