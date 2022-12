Royals zeigen sich bei ihrem Weihnachtsspaziergang

Erstes Weihnachten ohne die Queen

Die Royals verbringen nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal seit drei Jahren Weihnachten in Sandringham. Die königliche Familie hatte sich auf dem Anwesen in Norfolk zuletzt 2019 zu ihrem traditionellen Weihnachtsfest getroffen. Nun feiern Charles und Co. das erste Mal ohne Prinz Philip (1921-2021) und die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) dort.