R.P.S. Lanrue: Mitgründer der Band Ton Steine Scherben gestorben

Musiker R.P.S. Lanrue (1950–2024) ist am Sonntag (14. Juli) in Berlin an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Der Mitgründer der Rockgruppe Ton Steine Scherben (1970–1985) um Sänger Rio Reiser (1950–1996) wurde 74 Jahre alt. Wie «Die Tageszeitung» weiter meldet, erlag der in Grenoble, Frankreich, als Ralph Peter Steitz geborene Gitarrist und Komponist im Kreise seiner Familie einer Krebserkrankung.