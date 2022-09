«RTL aktuell»-Moderatorin Charlotte Maihoff ist schwanger

Maihoff wurde in Neunkirchen (Saar) geboren, als Tochter einer deutschen Ärztin und eines ghanaischen Unternehmers. Sie studierte in Saarbrücken Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und französische Linguistik. Danach absolvierte sie eine Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Schon vor dem Abitur hatte sie für das Jugendradio des Saarländischen Rundfunks gejobbt.