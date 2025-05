RTL beendet Raab-Show «Du gewinnst hier nicht die Million»

Die Mix–Form soll also nicht mehr verfolgt werden. Auch der Name der Show wird damit eingestampft. Für ein wöchentliches Comedy–Format passe der Name nicht, sagte Leschek «DWDL.de» und kündigte an: «Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20:15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam.» Der Austausch mache «weiterhin viel Spass, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt».