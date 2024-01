RTL-Dschungelcamp: Jetzt knallt es so richtig zwischen Kim und Mike

Kim und Mike gehen sich an die Gurgel

Die beiden Liebesstreithähne dürften mit ihrer Auseinandersetzung für die wohl lauteste Nachtwache in der Geschichte des Dschungelcamps gesorgt haben. Erneut packten sie ihre gescheiterte Liaison aus und knallten sich einen Vorwurf nach dem anderen an den Kopf. Kim erklärte Mike noch einmal, dass sie «verletzt» gewesen sei, nachdem er es beendet habe. Mike wiederum könne sich nicht erklären, warum Kim das Thema immer wieder auspacke, denn er wolle damit «nichts mehr zu tun haben». Für ihn sei es «der grösste Fehler» gewesen, Kim kennenzulernen: «Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so bösartig ist wie du. [...] In der Öffentlichkeit weiss keiner, wie du wirklich bist. Du hast zwei Gesichter. Eine Seite ist cool, die andere sehr böse.» Kim konterte zurück: «Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex–Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin.» Ende vom Lied: Die beiden sind sich nach wie vor alles andere als Grün – und werden es wohl auch nicht mehr.