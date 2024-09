RTL freut sich über steigende Abo-Zahlen nach Raab-Comeback

RTL hat nach dem TV–Comeback von Entertainer Stefan Raab (57) und der ersten Ausgabe seiner neuen Show «Du gewinnst hier nicht die Million» eigenen Angaben zufolge Grund zum Feiern. Wie der Kölner Sender am Donnerstag (19. September) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, hat die Raab–Show am Mittwochabend, die bislang nur über RTL+ gezeigt wird, zu einem erheblichen Anstieg der Abonnements des sendereigenen Streamingdienstes geführt. 73 Prozent der Abos seien dabei an Neukunden verkauft worden, der Rest an wiederkehrende Abonnenten. Wie viele neue Abos für RTL+ abgeschlossen wurden, gab der Sender nicht bekannt.