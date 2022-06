Die Kult-Entertainer Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) werden darüber hinaus im grossen Show-Event «40 Jahre Supernasen» in der kommenden TV-Saison die 80er-Jahre wiederaufleben lassen. Die Castingshow «Die Puppenstars», die bereits 2017 und 2018 in sieben Episoden ausgestrahlt wurde, erlebt zudem eine Wiederauferstehung. Im Bereich Fiction setzt der Sender weiter auf seine RTL+-Originals. So gehören die zweite Staffel «Sisi» sowie die Hape-Kerkeling-Serie «Club las Piranjas» zu den Highlights auch im Free-TV bei RTL.