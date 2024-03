RTL-Live-Event «Die Passion»: Diese Promis treten als Jünger auf

Das TV–Live–Event «Die Passion» steigt in drei Wochen – und weitere prominente Teilnehmer stehen fest. Jetzt hat RTL verraten, wer am Mittwoch, dem 27. März ab 20:15 Uhr, als Jesus' Jüngerinnen und Jünger in Kassel auf der Bühne stehen wird. Dafür wird vor allem auf Gesichter gesetzt, die bereits durch RTL–Shows bekannt sind.