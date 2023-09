RTL-Moderatorin Daniela Will ist schwanger

«Ich kann es kaum erwarten, dass dieser kleine Mensch in unser Leben tritt und bin total gespannt, wie er/sie es verändern wird», wird Will in einer Pressemitteilung zitiert. Und weiter: «Wir sind überglücklich und freuen uns auf alles, was jetzt kommt.» Derzeit ist also noch nicht bekannt, ob die Moderatorin ein Mädchen oder einen Jungen bekommt. Das Kind soll demnach voraussichtlich im März 2024 zur Welt kommen.