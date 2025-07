RTL-Moderatorin Jana Wosnitza übernimmt jetzt auch beim Fussball

Schon Anfang August geht es los

Ihren ersten Einsatz hat Jana Wosnitza bereits am 3. August – als Moderatorin der Sky–Konferenz zur 2. Bundesliga. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Pay–TV–Sender laufen pro Saison drei Zweitliga–Konferenzen auf RTL. In ihrer neuen Rolle als Field–Reporterin steht sie dann am 9. August zum ersten Mal am Spielfeldrand: beim Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 am 2. Spieltag.