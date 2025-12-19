RTL-Moderatorin Katja Burkard kündigt Comedy-Tour an

«Ich höre von vielen Frauen und auch Männern, dass der 60. Geburtstag für sie trotz ihrer guten Konstitution und dem Gefühl, mitten im Leben zu stehen, der Tag ist, den sie fürchten. Damit einhergeht die Angst, für die Gesellschaft unsichtbar zu werden und irgendwann bald in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Besonders Frauen machen sich diese Gedanken», schreibt Burkard im Vorwort ihres Buches «60 ist das neue 60». Diese Angst, so die Autorin weiter, wolle sie «allen gerne nehmen». Die heutige Ü–60–Generation habe nicht vor, «sich in absehbarer Zeit aus dem Leben auszuklinken».