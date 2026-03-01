RTL-Moderatorin Katja Burkard: So verliebte sie sich in ihren Chef

Die alltäglichen Reibereien hätten ihre Beziehung belastet, enthüllte Burkard im vergangenen Sommer in der NDR–Talkshow «Das!». «Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Und wir haben so oft darüber gestritten und diskutiert», erklärte sie Gastgeberin Ilka Petersen (48) den Grund für ihre Entscheidung, sich zu trennen. Auch ihr Alter habe eine Rolle für den Entschluss gespielt: «Da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen Panik hatte. Ich gehe jetzt auf die 60 zu – und ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?»